Neues Modegeschäft eröffnet am Nördlinger Marktplatz

Plus Im Wahlkampf gibt es zahlreiche Ideen für das sogenannte Hinderer-Haus, in dem einst der Müller-Markt war. Jetzt wurde die Ladenfläche neu vermietet.

Ideen für den ehemaligen Müller-Markt am Nördlinger Marktplatz gab es gerade in den vergangenen Wahlkampf-Wochen viele. Manche waren konkreter, andere weniger. Gemeinsam ist ihnen allen eines: Sie werden Ideen bleiben. Denn das Gebäude im Herzen der Altstadt ist wieder vermietet. Und es ist auch schon bekannt, welches Modegeschäft dort einziehen wird.

Im Erdgeschoss des ehemaligen Müller-Marktes wird ein Esprit-Store eröffnen. Das bestätigt Steffen Rissmann, Geschäftsführer der Steingass-Filialen in Nördlingen: „Wir müssen jetzt noch einiges umbauen. Eine Eröffnung bis Anfang Mai ist mein Ziel.“ Doch ob das zu schaffen sei, werde sich zeigen – unter anderem müssten die Fenster ausgetauscht und der Boden gemacht werden. Steingass wird den Esprit-Store betreiben. Die Inhaber des Unternehmens haben den Mietvertrag mit den Eigentümern des Hauses am Marktplatz, der Familie Hinderer, zu Beginn dieser Woche unterschrieben, berichtet Rissmann. Im ersten Stock werde Steingass sein Lederwaren-Geschäft neu eröffnen, der bisherige Laden im Gallengäßchen schließe. Am Marktplatz werde so ein Leerstand beseitigt, sagt Rissmann, das steigere die Attraktivität in der Stadt insgesamt. Und Esprit sei eine Marke, die sogar in China bekannt sei. „Jeder Tourist geht an dieser Stelle vorbei.“

Stadtmarketingverein hofft auf Belebung im Herzen Nördlingens

Die Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins, Susanne Vierkorn, sagt: „Etwas Besseres kann uns nicht passieren.“ Kurze Zeit, nachdem der Müller-Markt am Marktplatz geschlossen habe, habe man schon die Auswirkungen gespürt: deutlich weniger Frequenz. Jedem sei klar gewesen, dass das sogenannte Hinderer-Haus Dreh- und Angelpunkt an dieser Stelle sei. Von der Neueröffnung erhofft sich Vierkorn eine Belebung im Herzen der Stadt. Sie betont aber, dass die Umsiedlung des Drogeriemarktes Müller sinnvoll gewesen sei – im Geschäft in der Straße Bei den Kornschrannen gebe es sowohl für Mütter mit Kinderwagen als auch für Senioren keine Hindernisse.

Bekleidung ist in Nördlingen nachgefragt

Das Unternehmen Steingass knüpfe mit dem Esprit-Store an seine alte Größe an, sagt Vierkorn. Sie erinnert daran, dass das Gebäude Bei den Kornschrannen einst komplett vom Modeunternehmen belegt war, bevor der Müller-Markt dort einzog. Zudem werde Steingass vom Inhaber geführt und habe mit Geschäftsführer Steffen Rissmann und Marco Cislaghi zwei Mitarbeiter im Management, die sich mit der Stadt Nördlingen identifizierten: „Für beide ist der Standort wichtig.“ Nun hofft Vierkorn, dass sich auch neben dem neuen Esprit-Store etwas tut – dort, wo einst die Metzgerei Pisko und die Bar von Valentino Giaracuni waren. Oberbürgermeister Hermann Faul freut sich über die geplante Eröffnung des Esprit-Stores: „Es ist super, wenn da wieder Leben reinkommt.“ Und Bekleidung sei in Nördlingen nachgefragt. Jede Ladenfläche, die leer stehe, sei schlecht.

Im Juni 2016 hatte der Drogeriemarkt Müller im Steingass-Haus in der Straße Bei den Kornschrannen eröffnet. Rund 1,5 Millionen Euro waren zuvor von der Unternehmerfamilie in den Umbau des Gebäudes investiert worden, die gleiche Summe wohl auch vom Drogerie-Filialisten. Der Umbau dauerte etwa sechs Monate. Die Verkaufsfläche im Erdgeschoss ist rund 1800 Quadratmeter groß.

