Neues Nordilo-Lied zum Stadtmauerfest

Die Musiker haben einen neuen Song komponiert. Warum das Lied "So Gesell so" heißt.

Von Peter Urban

Schon zum Nördlinger Stadtmauerfest 2016 haben die fünf Musiker der Gruppe „Nordilo“ eine Art „Wies’n Hit“ vorgestellt: „Leit aus Nearle“ hieß der Titel damals. Der Erfolg und die Mitsing-Quote gaben ihnen Recht, obwohl der erste Versuch musikalisch eher gemächlich daher kam. Doch nun steht das Fest 2019 an und außerdem ist der Schlagzeuger der Gruppe, Wolfgang „Louy“ Ziegler, mittlerweile auch als Daniel-Türmer tätig.

Und so begab es sich, dass man anlässlich eines Turmstuben-Konzertes Ende 2018 und einiger geleerter Becher darüber nachdachte, an einem Nachfolgehit zu arbeiten. Gesagt, gedichtet, vertont, getan – jetzt steht der neue Song. Und wie sollte es anders sein, er trägt den Titel „So Gsell so“. Basierend auf einem alten irischen Traditional „Blow Boys Blow“, in das man den Nördlinger Stadtruf rhythmisch nahtlos übertragen kann.

„Natürlich hat man sich beim Schreiben des Liedes auch an historischen Quellen orientiert, wir haben Stadtarchivar Dr. Wilfried Sponsel kontaktiert und wochenlang in den Archiven gewühlt, um möglichst viel Authentizität verarbeiten zu können,“ sagt Michael Köster, Gitarrist und Sänger der Gruppe scherzhaft. „Nein, Quatsch, alles nur ein Spaß, wir erzählen die Geschichte, ob sie jetzt verbürgt ist oder nicht. Das Lied soll Spaß machen und die Leute zum Mitsingen bringen. Mehr können und wollen wir nicht erreichen.“

Das Lied hat eine eingängige Melodie

Im hauseigenen Studio haben die Fünf das Lied eingespielt und inzwischen in den sozialen Medien verbreitet. „Wir wollen, dass sich die Leute reinfühlen und damit identifizieren können. Umso mehr Freude werden wir beim Spielen auf dem Fest damit haben.“ Mehr als 2500 Klicks hat der Song inzwischen auf Facebook und auch auf Youtube ist er zu finden. „Wir haben ihn auch auf unserer Webseite zum kostenlosen Download bereitgestellt“, ergänzt Bassist Speedy Graf. „Die Melodie ist eingängig und der Text lädt natürlich zum Mitmachen ein, wir hoffen, dass es die inoffizielle Stadtmauerfest-Hymne wird“, so Karl-Heinz Schneider (Gitarren) sicher.

Für alle, denen der irische Volksmusik-Touch zu bodenständig klingt, hat Karl Hubel, der Cajon-Spieler, noch eine Überraschung bereit: „Wir wollen es ja noch nicht verraten, aber wir arbeiten an einer „Malle-Ibiza-Fassung“ in sattem Techno-Sound, damit wir auch das tanz- und feierwütige Jungvolk auf unsere Seite ziehen.“ Na dann, einem musikalisch vielschichtigen Stadtmauerfest steht also nichts mehr im Wege.