Neues System für die Kita-Anmeldung in Nördlingen

Plus In einer nicht-öffentlichen Sitzung entscheiden Nördlinger Stadträte über einen Antrag der CSU. Das hat Folgen für Eltern und Paare, die das werden möchten.

Oft beschließt der Nördlinger Stadtrat hinter verschlossenen Türen, welche Firma einen Auftrag erhält oder welche Person eine Stelle im Rathaus bekommt. Kürzlich wurde in einer nicht-öffentlichen Sitzung eine Entscheidung gefällt, die viele Nördlinger betreffen wird – und zwar junge Eltern, beziehungsweise Paare, die das werden wollen. Wie die Rieser Nachrichten aus gut unterrichteten Quellen erfuhren, ging es um einen Antrag, den die CSU bereits im Februar dieses Jahres gestellt hat.

Der Oberbürgermeister-Kandidat der Christsozialen, Steffen Höhn, hatte die aktuelle Vergabepraxis von Kita-Plätzen in der Stadt kritisiert: „Im digitalen Zeitalter erscheint es schon etwas antiquiert, dass Eltern von Einrichtung zu Einrichtung laufen und sich jeweils ausgiebig vorstellen, um dann zu erfahren, dass es dort eigentlich keine freien Plätze gibt.“

Eltern sollen sich in mehreren Kindergärten anmelden

Die Stadt empfehle Mamas und Papas sogar, sich in mehreren Kindergärten parallel anzumelden. Zu einem bestimmten Stichtag stehe dann fest, wo der eigene Nachwuchs lande: „Hier sollte unbedingt ein System geschaffen werden, in dem sich Eltern frühzeitig online bewerben können.“ Es sei unnötig, so Höhn weiter, junge Familien von Kita zu Kita zu schicken: „Angebot und Anfrage müssen schon vorher abgeglichen werden, damit die Eltern dann zur Vorstellung nur in die Einrichtung gehen müssen, die sie auch aufnehmen kann.“

Im Dekanatsbezirk Feuchtwangen werde seit Februar 2019 ein IT-basiertes Anmeldeverfahren praktiziert, teilt der Leiter des Liegenschaftsamtes der Stadt Nördlingen, Karl Stempfle, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Eine Vertreterin aus Feuchtwangen habe bei einer Besprechung aller Kindergartenträger und mehrerer Leitungen im Nördlinger Rathaus darüber referiert. Und im Haupt- und Finanzausschuss sei nun in nicht-öffentlicher Sitzung entschieden worden, dass die Stadt Nördlingen ein solches System ebenfalls einführe.

Eltern müssen Fragebogen ausfüllen

Eltern stellen sich künftig also nicht mehr bei der Kita-Leitung vor und unterschreiben vor Ort einen Vertrag, wie Stempfle weiter erklärt. Stattdessen gibt es für sie einen Fragebogen, den sie online ausfüllen können. Mamas und Papas können fünf Einrichtungen benennen, in die sie ihr Kind schicken möchten, aus der Reihenfolge leitet sich eine Prioritätenliste ab. Im Programm, das die Stadt nutzt, werden sogenannte Vergabekriterien erfasst, die für alle Eltern gleich sein sollen – etwa Alter, Geschwisterkind, alleinerziehend, Mitarbeiter eines Trägers und vieles mehr. Der Anmeldezeitraum ist festgelegt, die Daten werden für ein Jahr gespeichert und danach gelöscht. Die Kita-Leitungen haben nur auf die Daten der Eltern und Kinder Zugriff, die sich in der eigenen Einrichtung beworben haben.

Um die Verwaltung kümmern sich in Nördlingen zwei Kräfte der evangelischen Kirche, sagt Stempfle, jeweils fünf Stunden pro Woche. Die Stadt kauft deren Arbeit quasi ein. Etwa 15 Prozent der Eltern in Feuchtwangen können den Online-Bogen aus den unterschiedlichsten Gründen nicht ausfüllen, beispielsweise, weil sie die deutsche Sprache nicht gut genug beherrschen. Sie können sich im Ries über eine Telefonnummer an die beiden Mitarbeiterinnen wenden, die dann weiterhelfen.

In den Krippen, Kindergärten und Horten werde es sogenannte Kennenlern-Tage geben, an denen sich die Eltern über das pädagogische Konzept, das Personal, die Ausstattung und die Außenanlagen informieren können, sagt Stempfle. Und er betont: Das neue System werde erst zum Herbst 2021 eingeführt.