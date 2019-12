14:00 Uhr

Neues VHS-Programm: Sprachen, Sport und Kunst

Insgesamt bietet die Rieser Volkshochschule im neuen Semester 387 Veranstaltungen und Kurse

Die Rieser Volkshochschule Nördlingen hat ihr Programm für das Frühjahrssemester 2020 vorgelegt. Rechtzeitig vor Weihnachten erscheint das Heft mit attraktiven Weiterbildungsangeboten für Körper, Geist und Seele unten dem Motto „Wissen, wie’s geht“. 387 Veranstaltungen und Kurse werden angeboten. Die VHS-Kunden finden in allen Fachbereichen neben den bewährten Angeboten auch viele neue Kurse. Die Bandbreite reicht dabei vom „Karate für Erwachsene“ über „Leberfasten“ bis hin zu „Pilates für Männer“. Interessierte sollten sich am 19. März 2020 um 19.30 Uhr einen Vortragshöhepunkt, im Rahmen des Nordschwäbischen Literaturfestivals, mit Harald Lesch vormerken.

Im neuen Programmheft gibt es eine große Fülle an Fortbildungsmöglichkeiten von interessanten Vorträgen über allgemeinbildende Kurse zur Berufsfortbildung bis hin zu den Bereichen Gymnastik – Sport – Gesundheit – Pädagogik – Kochen und natürlich den großen, umfassenden Sprachbereich. Die VHS-Verantwortlichen sehen ihre Aufgabe in der ganzheitlichen Fortbildung für Körper, Geist und Seele, also vom klassischen Wissen bis hin zur Entspannung, Kreativität und Selbsterfahrung.

Fortsetzung der beliebten Häuser-Vorträge

65 Kurse widmen sich dem sogenannten allgemeinbildenden Bereich. Das sogenannte „Studium Generale“ geht ins 18. Semester und bietet wieder Vermittlung von Allgemeinwissen auf hohem Niveau in mehreren Fachbereichen. Ein Vortragsangebot: Stadtarchivar Dr. Sponsel lädt zum Beispiel zum Vortrag zum Thema „Hausgeschichte(n) – Von Nördlinger Häusern und ihrer Geschichte (Teil 6)“ am Donnerstag, 26. März 2020, um 19 Uhr, im Stadtsaal „Klösterle“, Nördlingen, ein. Ansonsten reicht die Bandbreite von „Der Sinn fürs Wesentliche“ bis zu „Wann ist ein Brauch ein Brauch?“.

Schon traditionell einen wichtigen Schwerpunkt der VHS-Arbeit stellen die berufsfortbildenden Kurse dar. 17 Angebote unterbreitet die VHS den Fortbildungswilligen, hauptsächlich im EDV-Bereich. In modernsten Schulstätten im VHS-Studio Judengasse 3 und der Mittelschule wird die gesamte Bandbreite moderner EDV-Aus- und -Fortbildung von qualifizierten Dozenten angeboten.

Wer sich gerne kreativ verwirklicht, ist bei der VHS gut aufgehoben und kann aus 45 Angeboten der Bereiche Basteln, Malen, Zeichnen, Töpfern, Kalligrafie, Nähen und Handarbeiten auswählen. Es gibt in diesem Semester sogar zu vier Kurse zum Thema „Handlettering“ beziehungsweise „Kalligrafie“.

125 Angebote im Bereich Gesundheit, Gymnastik, Sport

Mit Abstand die meisten VHS-Angebote kümmern sich um die Bereiche Gesundheit – Gymnastik – Sport. 125 Programmangebote machen für die Gesundheitsbewussten die Auswahl schwer. Von Pilates, Hatha-Yoga, Gesundheitsgymnastik, Zumba, Krafttraining reicht die Bandbreite bis zur TCM-Massage, Entspannung für Muskeln und Gelenke und vieles mehr. Doch die VHS denkt auch an den Nachwuchs: Die Junge VHS bietet 20 Angebote für die Hörer von morgen.

Natürlich bietet die Volkshochschule auch Sprachkurse an – und zwar 36 verschiedene: Englisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Deutsch als Fremdsprache stehen auf dem VHS-Stundenplan. Dem Trend, dass selber kochen wieder „in“ ist, folgt die VHS mit 37 Kochkursen in vielfältiger Breite. Zwei Kurse widmen sich dem musikalischen und acht Kurse dem pädagogischen Bereich.

Auch an anderen Stellen im Ries präsent

Auf interessanten Tagesfahrten und Studienreisen können die VHS-Teilnehmer viel Neues erfahren. Auch die älteren Mitbürger kommen im Programm „Halbzeit plus“ auf ihre Rechnung. Ihrem Namen „Rieser Volkshochschule“ wird die VHS dadurch gerecht, in dem sie auch Programmangebote in den Geschäftsstellen Amerdingen, Deiningen, Mönchsdeggingen, Möttingen, Reimlingen und Wallerstein präsentiert.

Der Vorsitzende der Rieser Volkshochschule Nördlingen, Oberbürgermeister Hermann Faul, freut sich „dass die VHS auch im Frühjahrssemester 2020 wieder ein so vielfältiges Programm auf die Beine gestellt hat“. VHS-Leiter Peter Schiele und die Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle, Simone Heinze, Heidi Hertle und Bianca Hahn, dankten allen Dozenten und Referenten für ihre Beiträge im Frühjahrsprogramm 2020 und freuen sich auf viele Anmeldungen, so die Pressemitteilung. Das Kursprogramm Frühjahr 2020 beginnt mit den ersten Veranstaltungen nach den Weihnachtsferien.

Anmeldungen werden ab sofort bei der VHS-Geschäftsstelle im Rathaus,Telefon 09081/84-182 oder 09081/84-183, per Fax 09081/84-343 oder auch per E-Mail vhs@noerdlingen.de entgegengenommen. Selbstverständlich können Buchungen auch über die Internetseite www.vhs.noerdlingen.de vorgenommen werden. (pm)

