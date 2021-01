vor 48 Min.

Neujahrsbaby Samuel erblickt um 3.53 Uhr das Licht der Welt

Das Neujahrsbaby des Nördlinger Stiftungskrankenhauses ist bei der Geburt 53 Zentimeter groß. Die glücklichen Eltern wohnen in Deiningen.

Das erste von zwei Neujahrsbabys 2021 am Stiftungskrankenhaus Nördlingen ist am 1. Januar um 3.53 Uhr zur Welt gekommen. Der kleine Samuel war bei der Geburt 53 Zentimeter groß und wog 3750 Gramm. Der Bub ist das erste Kind der glücklichen Eltern Doris und Julian Miles, die in Deiningen leben. Die Ärzte, Hebammen und Schwestern des Stiftungskrankenhauses Nördlingen gratulierten den frischgebackenen Eltern und wünschen viel Freude mit dem kleinen Samuel.

