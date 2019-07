vor 57 Min.

Neunjähriger schlägt Elfjährigen krankenhausreif

Ein neun Jahre alter Bub hat laut Polizei einen Elfjährigen attackiert und gewürgt, bis dieser blaue Lippen bekam. Der Junge wurde im Krankenhaus behandelt.

In Nördlingen hat am Samstag ein neun Jahre alter Bub einen Elfjährigen so heftig attackiert, dass dieser im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Bub trat einem anderen Jungen während einer sportlichen Veranstaltung in einem Nördlinger Ortsteil mit dem Fuß in den Bauchraum und ließ auch nicht von ihm ab, als dieser schon auf dem Boden lag.

Noch bevor ein Erwachsener den Neunjährigen wegziehen konnte, schlug er nach Polizeiangaben erneut mit dem Fuß zu und würgte den Elfjährigen, bis dieser blaue Lippen bekam. Bei einer ambulanten Behandlung in der Notaufnahme am nächsten Tag waren immer noch eindeutige Würgemale der Misshandlung sichtbar.

Außerdem erlitt der Bub eine Schulterprellung und einen Bluterguss. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (pm)

Themen Folgen