vor 21 Min.

Nicht nur auf den Instrumenten gespielt

Der Musikverein Mönchsdeggingen gibt ein Abschlusskonzert. Dabei treten neben der Stammkapelle auch die Trommlergruppe und die Jugendkapelle MöBi-Junited auf. Drei Musiker nutzen besondere „Instrumente“

Der Musikverein Mönchsdeggingen hat zum Ende des Jahres ein Abschlusskonzert gegeben. Mit dem Kommando „Im Feldschritt Marsch“ wurde der Abend mit dem gemeinsamen Einmarsch der Trommlergruppe und der Jugendkapelle MöBi-Junited eingeleitet. Sie ist eine Formation von Musikern aus Mönchsdeggingen und Bissingen unter dem Dirigat von Johanna Seiler. Dass die Trommler nicht nur den Einmarsch spielen können, zeigten sie mit Bravour mit ihrem eingeübten Stück. Die angehenden Stammkapellenspieler begrüßten das Publikum mit der Polka „Beim Dämmerschoppen“ von Alexander Pfluger.

Anschließend hieß Vorsitzender Holger Ruf die Zuschauer, Ehrengäste und Ehrenmitglieder in der voll besetzten, festlich geschmückten Turnhalle in Mönchsdeggingen willkommen. Er lud sie ein, dem abwechslungsreichen Programm der Dirigenten zu lauschen und den Abend zu genießen.

Ihre großen Fortschritte konnten die Nachwuchsmusiker im Folgenden mit den Stücken „Return Of The Vikings“, „Skyfall“ und „Enter Sandman“ unter Beweis stellen. Ihre Leistung wurde vom Publikum mit Applaus belohnt. Die jungen Talente beendeten ihren Auftritt mit gleich zwei Zugaben. Zum einen war es die „Fun-Polka“. Johanna Seiler brachte dabei die Anekdote an, dass ihre Zöglinge diese Art der Musik lieben. Die zweite Zugabe machte deutlich, dass auch der Gesang in Mönchsdeggingen Zukunft hat. So übernahm Lena Ruf beim letzten Stück „Ich bete an die Macht der Liebe“ den Sologesang. Traditionell mit einem Marsch, und zwar dem „Militärmarsch Nr. 1“, begann die Stammkapelle unter der Leitung von Thomas Oppel ihren Konzertteil. Bei „Cinderella’s Dance“ hörten die Zuschauer besonders hin, da die Melodie den meisten durch den Fernsehfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ sehr vertraut ist. Mit dem Stück „Moment for Morricone“ entließen die Musiker ihr Publikum mit einem Ohrwurm in die Pause.

Gestärkt kamen die Zuhörer wieder in die volle Turnhalle zurück. Jedoch waren auf der Bühne leere Plätze zu erkennen. Der Verbleib dieser Musiker wurde schnell geklärt, als Manuel Stadelmeier, Ralf Unger und Yannick Wystub mit Flaschen und einem Bierkasten einmarschierten. Die „Flaschenpolka“ bot den Zuhörern mal ein etwas anderes Klangerlebnis. Die drei Musiker präsentierten ihr Können dabei nicht an ihren Instrumenten, sondern – wie sollte es bei diesem Titel anders sein – auf ihren mitgebrachten Flaschen. Im Anschluss folgten einige Grußworte sowie die Ehrungen für langjährige Mitglieder und für abgelegte Bläserprüfungen. Diese wurden von Christian Kanth als Vertreter des ASM Bezirk 16 durchgeführt. Mit „The Rose“ wurde erneut ein Solostück dargeboten, Sabine Fischer konnte damit ihre Trompetenkünste unter Beweis stellen. „Swing mit Glenn Miller“ lautete der nächste Titel. Bei diesem Stück wurde eine andere Facette des Musikvereins gezeigt.

Nach dem „Kometenflug“ folgte das modernere Stück „Gentleman of Music“, welches die bekannten Melodien von „Help Yourself“, „Song Sung Blue“ und „Delilah“ beinhaltet.

Bevor der Musikverein sein Konzert mit „Abschied der Gladiatoren“ beendete, bedankte sich Holger Ruf bei allen Helfern und wünschte dem Publikum einen schönen Abend. Als Zugabe präsentierte die Musikkapelle die Polka „Wir Musikanten“. Traditionell wurde der Abend mit der „Bayernhymne“ beendet. (pm)

Themen folgen