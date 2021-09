Die Stadt Oettingen will einen neuen Mobilfunkmast bauen

Plus Nahe des Sportplatzes will die Stadt Oettingen auf eigene Kosten einen Mast errichten, den dann drei Mobilfunkanbieter gemeinsam nutzen können. Noch fehlt ein Beschluss.

Die Aussichten, dass im Bereich der Oettinger Stadtteile Niederhofen und Erlbach innerhalb der nächsten zwei Jahre ein Mobilfunkmast in Betrieb genommen und somit ein seit Jahrzehnten bestehendes Funkloch beseitigt wird, sind gestiegen. Nach zahlreichen Gesprächen hinter den Kulissen und diversen Standortvorschlägen ist es dem Oettinger Bürgermeister Thomas Heydecker und seinem Geschäftsleiter Günther Schwab gelungen, die großen Mobilfunkanbieter Telekom, Vodafone und Telefonica (O2) dazu zu bewegen, einen künftigen Funkmast nahe des Sportplatzes des SV Niederhofen-Ehingen als geeignetem Standort gemeinsam zu nutzen. Das dafür infrage kommende Grundstück gehört der Stadt. Die Federführung des Projektes liegt bei Vodafone.