Bürger klagen über immensen Ausweichverkehr in Nittingen

Plus Bei der Bürgerversammlung in Nittingen kritisieren Anwohnerinnen und Anwohner die Bundesstraße. Lob gibt es dagegen für die sanierte Marienkapelle. Gefordert wird ein Radweg.

Der immense Ausweichverkehr von der Staatsstraße 2214 aus Ehingen am Ries zur Bundesstraße 466 mit unerträglichen Belastungen für die Anwohner in Nittingen wurde bei der Bürgerversammlung im Oettinger Stadtteil heftig diskutiert. Zudem wurde vehement die Ausweisung von Bauland gefordert, um der Abwanderung von jungen Familien entgegenzuwirken.