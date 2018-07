vor 50 Min.

Noch rund 15000 Überstunden

Am Stiftungskrankenhaus in Nördlingen wurden die Vollzeitstellen im Bereich Pflege und bei den Ärzten aufgestockt. Die Zahl der Überstunden der Mediziner verringerte sich jedoch nicht.

Die Zahl der Pflegekräfte im Nördlinger Stiftungskrankenhaus wurde aufgestockt, sie bauen Überstunden ab. Bei den Ärzten sieht es anders aus.

Von Martina Bachmann

Die Zahl der Überstunden der Pflegekräfte im Stiftungskrankenhaus in Nördlingen geht zurück. Im Mai dieses Jahres lag sie noch bei rund 15000 Stunden nach einem Höchststand von 18846 im Jahr 2016. Das sagte der Vorstandsvorsitzende des gemeinsamen Kommunalunternehmens Donau-Ries Kliniken und Seniorenheime (gKU), Jürgen Busse, bei der vergangenen Sitzung des Nördlinger Stadtrates. Wie berichtet, hat das gKU beim Pflegepersonal aufgestockt, in diesem Bereich gab es im Stift 2017 genau 110,77 Vollzeitstellen, 2016 waren es noch 106,39. Auffällig war für einige Räte: Die Zahl der Vollzeitstellen der Ärzte stieg ebenfalls von 45,66 auf 50,67 – die Zahl der Überstunden ging aber nicht zurück. Im Gegenteil, sie stieg bis Mai 2018 auf rund 7600.

Busse präsentierte zunächst die Zahlen, die bereits zuvor nach der Sitzung des Verwaltungsrates öffentlich wurden (wir berichteten). Demnach war 2017 für das gKU erfolgreich, man schloss mit einem Gewinn von 979000 Euro. Doch schon in diesem Jahr sieht die Sache anders aus. Busse warnte die Räte vor einem hohen Defizit, nach einer ersten Hochrechnung könnte es bei rund zwei Millionen Euro liegen. Als Gründe nannte der Vorstandsvorsitzende unter anderem die neue Entgeltverordnung für die Mitarbeiter, zusätzliche Ärztehonorare oder die Steigerung der Sachkosten. Man arbeite daran, dass die Hochrechnung am Ende nicht zutreffe. Busse hofft unter anderem auf bessere Fördermittel, etwa vom Freistaat, der angekündigt hatte, Geburtshilfeeinrichtungen stärken zu wollen.

Oberbürgermeister Hermann Faul erkundigte sich nach dem MRT, Busse entgegnete, dass man nächstes Jahr mit dem Baubeginn rechne und Mitte 2020 in Betrieb gehen wolle. Sein Vorstandskollege Dr. Roland Buchheit ergänzte, dass bei Planungsgesprächen derzeit technische Fragestellungen geklärt würden.

CSU-Fraktionsvorsitzender Jörg Schwarzer sprach von einer schönen Entwicklung, dass man aus dem „Megatief“ der Vergangenheit herausgekommen sei. Der Blick auf 2018 sei allerdings eine Überraschung. Zudem ging Schwarzer auf die gleichbleibenden Fallzahlen im Stift ein, während auf der anderen Seite Personal aufgebaut wurde. Tatsächlich sind die Fallzahlen laut Busses Präsentation in den vergangenen Jahren sogar zurückgegangen: 2014 wurden im Nördlinger Stiftungskrankenhaus noch 10306 Fälle behandelt, 2017 waren es dagegen 9712. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Ärzte um rund zehn Vollzeitkräfte, die der Pfleger um 6,36. Auch Rudi Koukol (Grüne) sprach dies an, er meinte, in Nördlingen gehe es „ständig bergab bei mehr Ärzten und mehr Überstunden“. Busse entgegnete, man habe auch Mediziner eingestellt, um das Leistungsangebot zu erweitern. Die Patienten müssten Vertrauen haben: „Daran arbeiten wir.“ Sehr gut ausgelastet sei etwa die Palliativstation, die Schmerzklinik habe sogar eine Warteliste.

Jörg Schwarzer fragte auch nach Investitionen im Bestand im Stift. Der Vorstandsvorsitzende des gKU entgegnete, man habe einen riesigen Investitionsstau, bekomme vom Bezirk aber nur 1,3 Millionen Euro dafür: „Wenn wir die Millionen aus dem Kreistag als Investitionsförderung nicht hätten, dann sähe es schlecht aus.“ In Nördlingen habe man jetzt unter anderem die untere Etage gestrichen, jetzt stehe die nächste an.

Thomas Mittring, Fraktionsvorsitzender der Stadtteilliste, sprach die Seniorenheime an. Trotz hoher Auslastung erwirtschafte man mit ihnen ein Minus – wie man da eine schwarze Null schaffen könnte? Busse entgegnete, dass das auch an den Baumaßnahmen der Vergangenheit liege. Die habe man – außer in Monheim – mit Krediten finanziert, die müssten jetzt abbezahlt werden. Im Bürgerheim in Nördlingen arbeiteten zur Zeit knapp mehr als 50 Prozent Fachkräfte. Eine Zahl, die Koukol erstaunte. Doch Busse entgegnete unter anderem, dass es nicht einfach sei, ausgebildete Pflegekräfte zu bekommen.

PWG-Fraktionsvorsitzender Helmut Beyschlag lobte die positive Entwicklung des gKU seit dem „absoluten Katastrophenfall“ im Jahr 2013. Er ging auf die Überstunden der Ärzte ein: „Ich glaube nicht, dass man diesen Überstunden-Stand zur Gewohnheit werden lassen sollte.“ SPD-Fraktionsvorsitzende Rita Ortler meinte mit Blick auf das zu erwartende Defizit 2018: Man müsse es sich zum Wohl des Patienten leisten. Es gebe ein klares Bekenntnis der Kommunen und des Kreises zur Einrichtung. Nun liege es am Bund und am Freistaat, längst angekündigte Gesetze umzusetzen – Ortler spielte auf eine bessere Förderung des gKU an.

