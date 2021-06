108 Mal Sonnengruß: Große Yoga-Runde im Sportpark geplant

Im Rahmen der Initiative "Nördlingen bewegt dich" sollen 108 Runden des Sonnengrußes absolviert werden. Zuvor kann man auch üben.

Der Sonnengruß ist wohl der bekannteste Bewegungsablauf im Yoga. Im Rahmen der Initiative „ Nördlingen bewegt dich“ hat sich das Team vom Raum für Yoga - Claudia Matzek, Edith Schweda, Beate Herteux und Nicole Bohner - eine besondere Aktion ausgedacht: Mit möglichst vielen Mitstreitern wollen sie laut einer Pressemitteilung am Freitag, 23. Juli, um 19 Uhr auf Platz drei des Rieser Sportparks gemeinsam 108 Sonnengrüße absolvieren. Im Vorfeld werde es Online-Übungsstunden geben.

„Ein Sonnengruß wird in einer kontinuierlichen, fließenden Bewegung ausgeführt und mit dem Atem verbunden. Das Üben harmonisiert alle Körpersysteme, stärkt und reinigt den physischen Körper, energetisiert und entspannt zugleich,“ beschreibt das Team vom Raum für Yoga den Bewegungsablauf.

Anmeldung für Sonnengruß-Übung im Rieser Sportpark ist online möglich

Nach einer kleinen Aufwärmung sollen gemeinsam, im gleichen Rhythmus, 108 Runden des Sonnengrußes geübt werden. Um den Ablauf kennenzulernen und sich darauf einzustimmen, würden zwei Online-Termine zum Üben angeboten. Diese fänden jeweils am Montag, 12. Juli und 19. Juli um 19.30 Uhr statt.

Informationen hierzu seien im Veranstaltungskalender von „Nördlingen bewegt dich“ auf www.noerdlingen.biz einsehbar, Anmeldungen werden unter: raum-fuer-yoga-noe@t-online.de erbeten.

„Das Besondere an dieser Gemeinschaftsaktion des Teams vom Raum für Yoga ist auch, dass keinerlei Vorkenntnisse in Yoga erforderlich sind,“ so Susanne Vierkorn, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins „Nördlingen ist‘s wert“. Neugierde und Spaß an der Bewegung würden ausreichen.

Yoga ist auch in Nördlingen beliebt, sagt Rita Ortler

„Nicht erst in den letzten Jahren hat sich Yoga – auch hier in Nördlingen – zu einem sehr beliebten Sport entwickelt,“ erklärt die 2. Bürgermeisterin Nördlingens, Rita Ortler laut der Pressemitteilung. „Yoga hilft, Entspannung zu finden und den Körper gesund und fit zu halten. Die 108 Sonnengrüße sind damit eine wunderbare Ergänzung der Initiative Nördlingen bewegt dich“, sagt Ortler.

Die etwa anderthalbstündige Aktion am 23. Juli werde ebenso wie die beiden Online-Übungen vom Team vom Raum für Yoga kostenlos angeboten. Auf freiwilliger Basis werde eine Spende erbeten, die komplett an die „Nördlinger Hilfe in Not“ weitergegeben wird, um in Not geratene Menschen und Familien unbürokratisch zu unterstützen. (pm)