15-jähriger Mofafahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 15-Jähriger wird in Nördlingen auf seinem Mofa angehalten. Der Jugendliche besitzt keine Fahrerlaubnis. Die Polizeibeamten haben noch einen anderen Verdacht.

Ein Jugendlicher ist ohne Führerschein in Nördlingen Mofa gefahren. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 15-Jährige am Dienstag gegen 13 Uhr in in der Augsburger Straße kontrolliert. Der Jugendliche hatte auf seinem Mofa und einen Beifahrer dabei. Der Fahrer war lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung, die erforderliche Fahrerlaubnisklasse konnte er aufgrund seines Alters noch nicht besitzen.

Nördlingen: Verdacht auf getuntes Mofa

Der junge Mann erhält nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Weiterhin besteht der Verdacht, dass an dem Mofa unerlaubte technische Veränderungen vorgenommen wurden. Die Beamten nahmen das Fahrzeug zur technischen Begutachtung mit. (pm)