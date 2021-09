15-jähriger Pedelecfahrer nimmt Auto die Vorfahrt

Mit einem Pedelec ist ein Jugendlicher am Dienstagmittag in Nördlingen unterwegs. Er übersieht ein Auto und verletzt sich beim Zusammenstoß

Ohne mit seinem Pedelec anzuhalten, hat ein 15-Jähriger die Straße an der Löpsinger Mauer in Richtung Deininger Mauer am Dienstagmittag überquert. Dabei übersah er laut Polizeibericht jedoch einen durch das Löpsinger Tor stadteinwärts fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw.

Jugendlicher kracht in Frontbereich des Autos

Mit seinem Rad krachte der Schüler in den Frontbereich des Autos und stürzte anschließend. Der 15-Jährige verletzte sich leicht am Bein, zusätzlich entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1300 Euro. (pm)