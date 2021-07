1500 Euro Schaden: Auto am Nördlinger Rathaus angefahren

Als eine Frau zu ihrem am Nördlinger Rathaus geparktem Auto zurückkommt, stellt sie einen laut Polizei massiven Schaden fest.

Ein weißer Ford ist am Dienstagnachmittag in der Zeit zwischen 15.30 und 17 Uhr angefahren worden. Der Pkw war zur Unfallzeit auf einem Parkstreifen neben dem Rathaus am Marktplatz abgestellt. Als die Fahrzeughalterin zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie laut Polizei einen massiven Schaden an der hinteren linken Türe fest.

Der Schaden wurde hier auf mindestens 1500 Euro geschätzt. Die Person, die den Schaden verursacht hat, ist noch unbekannt. Die Polizei Nördlingen bittet daher dringend um Hinweise unter der Telefonnummer: 09081/29560. (pm)