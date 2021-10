18-Jährigen übersehen: Rollerfahrer kommt mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Zwei junge Männer waren in einen Unfall in Nördlingen verwickelt. Einer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Ein Unfall hat sich am am Sonntag gegen 19.25 Uhr in Nördlingen ereignet. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Pkw von Baldingen kommend in der Würzburger Straße. An der Kreuzung bog der junge Fahrer nach links ab und übersah dabei laut Polizeibericht einen entgegenkommenden Kleinkraftradfahrer.

Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, wobei der 18-jährige Rollerfahrer von der Fahrbahn abkam und stürzte. Er erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Die Feuerwehr Nördlingen war mit circa 20 Einsatzkräften vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab. (pm)