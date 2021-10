19-Jähriger unter Drogen am Steuer

Der junge Mann muss jetzt mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen.

Weil er unter Drogeneinfluss am Steuer saß, hat ein 19-Jähriger jetzt Ärger am Hals. Wie die Polizei berichtet, wurde der junge Mann von Beamten am Donnerstagnachmittag in der Nördlinger Gartenstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer unter Einfluss von Drogen stand. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Der junge Mann muss nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen. (pm)