20 Nördlinger haben sich mit Corona infiziert

Im gesamten Landkreis Donau-Ries gibt es derzeit laut der Statistik des Landratsamtes Donau-Ries 50 aktuell positiv Getestete. Auch in Wallerstein, Mahingen, Ederheim und Möttingen gibt es neue Fälle.

Die Landkreis-Coronakarte verzeichnet derzeit 20 positiv getestete Personen im Stadtgebiet von Nördlingen. Zum Vergleich: Eine Woche zuvor lag die Zahl noch bei sechs. Insgesamt waren im Landkreis am vergangenen Montag 50 Personen aktuell positiv auf das Coronavirus getestet.

In der Stadt Donauwörth gibt es nur zwei aktuell positive Fälle. Genauso viele sind es in Wallerstein und in Maihingen, drei sind es jeweils in Ederheim und Möttingen. Eine aktuell positiv getestete Person lebt in Oettingen. Wechingen, Munningen oder Megesheim sind genauso wie Amerdingen oder Hohenaltheim coronafrei. Insgesamt leben 31 von 50 aktuell positiv Getesteten im Ries.

Reiserückkehrer positiv getestet

Laut dem Gesundheitsamt am Landratsamt handelt es sich in Nördlingen nicht um einen Ausbruch in einer Einrichtung sondern eher um Einzelfälle. Mindestens sieben Indexfällen seien Reiserückkehrer, so die Behörde. (tiba)