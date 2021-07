2000 Euro Schaden: Unbekannte Person fährt Auto in Nördlingen an

Ein Auto ist in Nördlingen angefahren worden, der Verursacher flüchtete danach. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein braune Skoda ist am Dienstag, gegen 10.30 Uhr, vermutlich in der Doppelmayrstraße in Nördlingen, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren worden, wie die Polizei berichtet.

Der Unfallverursacher beschädigte den Pkw am vorderen rechten Kotflügel, kam anschließend seinen Pflichten nicht nach und flüchtete. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)