21-Jähriger fährt mit E-Scooter - der hat aber keine Betriebserlaubnis

Die Polizei hat in Nördlingen den Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Für das Fahrzeug galt aber keine Betriebserlaubnis.

Ein junger Mann ist am Montagnachmittag mit einem nicht zugelassenen E-Scooter in der Bürgermeister-Reiger-Straße in Nördlingen unterwegs gewesen. Laut Polizeiangaben war für diesen aber keine Versicherung abgeschlossen, hatte kein Versicherungskennzeichen und daher auch keine Betriebserlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, zudem erhält der Mann eine Anzeige. (pm)