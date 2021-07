Nördlingen

10:30 Uhr

24-Stunden-Schwimmen im Freibad auf der Marienhöhe

Am kommenden Samstag hat das Freibad in Nördlingen auch nachts offen. Warum in 24-Stunden möglichst viele Schwimmkilometer gesammelt werden sollen.

Im Mai 2019 feierte eine Delegation aus Nördlingen das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft Nördlingen und Riom. Durch den damaligen Oberbürgermeister Hermann Faul wurde eine Gegeneinladung für das Jahr 2020 nach Nördlingen ausgesprochen, die pandemiebedingt bis heute nicht vollzogen werden konnte. Günstig Nachtschwimmen im Freibad auf der Marienhöhe Nördlingen Im Rahmen der Aktion „Nördlingen bewegt dich“ haben sich die Verantwortlichen von Stadt und Stadtmarketing eine besondere sportliche Herausforderung ausgedacht. Am Samstag 24. Juli um 10 Uhr startet ein 24-Stunden-Schwimmen im Freibad auf der Marienhöhe. In 24 Stunden, also auch die ganze Nacht hindurch, sollen möglichst viele Schwimmkilometer gesammelt werden, um am Ende die Strecke von 645 Kilometern zwischen Nördlingen-Riom symbolisch überwunden zu haben. Unterstützt wird diese bislang einmalige Gelegenheit, auch nachts das Freibad zu nutzen, durch die Mithilfe des Schwimmvereins Nördlingen und örtlichen DLRG-Ortsverbandes. Zu Gunsten dieser beiden Vereine geht auch das reduzierte Eintrittsgeld zu den Nachtstunden. „Ich freue mich, dass im Rahmen der Initiative Nördlingen bewegt dich, der sportliche Gedanke und die Städtepartnerschaft so aktiv gelebt wird. Vielen Dank an die DLRG und den Schwimmverein für die Unterstützung. Ohne ehrenamtliches Engagement ist Vereinsarbeit oder eben auch eine gelebte Städtepartnerschaft nicht vorstellbar“, freut sich Oberbürgermeister David Wittner auf das 24-Stunden-Schwimmen. Die Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich. Die geltenden Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten, teilt die Stadt Nördlingen mit. (pm)

