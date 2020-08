12:26 Uhr

Nördlingen: 25-Jähriger bedroht ohne Maske und ohne T-Shirt eine Wirtin

Gleich mehrmals wird junger Mann in Nördlingen auffällig. Erst beschädigt er ein Auto. Kurze Zeit später rastet er in einer Nördlinger Gaststätte aus.

Ein 25-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag dabei beobachtet worden, wie er in der Judengasse in Nördlingen den Außenspiegel eines geparkten Pkws abschlug. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Wie die Polizei mitteilt, wurde nach der Anzeigenaufnahme gegen den 25-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen. Den ignorierte er laut Polizei. Nachdem er einen zweiten Verweis erhielt, gab er an, nach Hause zu gehen und verließ den Ort.

Danach wird er in einer Nördlinger Gaststätte auffällig

Nach weiteren Angaben der Polizei betrat der Mann jedoch kurze Zeit später eine Gaststätte in Nördlingen. Da er hierbei keine Maske trug und zudem oberkörperfrei war, wurde der 25-Jährige von der Wirten angesprochen und aufgefordert, eine Maske und ein T-Shirt anzuziehen. Daraufhin rastete der junge Mann komplett aus, bedrohte und beleidigte die Wirtsleute. Wie die Polizei Nördlingen mitteilt, bedrohte der Wirt daraufhin wiederum den 25-Jährigen, wobei auch dieser sich eine Anzeige eingehandelt hat.

Der junge Mann, der stark alkoholisiert und aggressiv war, wurde letztendlich in Gewahrsam genommen und in die Zelle der Polizei verbracht. (pm)

