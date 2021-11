26-Jährige muss ins Bankett ausweichen - Überholender Fahrer fährt weiter

Eine unbekannte Person überholt einen Traktor und übersieht dabei eine junge Fahrerin. Die weicht aus, der Überholende fährt einfach weiter.

Eine Frau hat wegen eines Überholmanvers eines anderen Verkehrsteilnehmers ihr Fahrzeug beschädigt. Am Mittwoch gegen 15:40 Uhr befuhr die 26-Jährige die Kreisstraße von Deiningen in Richtung Pfäfflingen. Kurz vor Pfäfflingen setzte nach Polizeiangaben ein Pkw-Fahrer zum Überholen des vor ihm fahrenden Traktors an und übersah dabei die ihm entgegenkommende 26-Jährige.

Diese musste nach rechts ins Bankett ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei touchierte sie einen Leitpfosten und beschädigte ihren Pkw, heißt es. Der Überholende fuhr nach diesem Geschehen einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Ein Pkw-Fahrer, der ebenfalls hinter dem Traktor fuhr, konnte bei der Unfallaufnahme das Kennzeichen des Unfallverursachers angeben, so dass gegen diesen nun die Ermittlungen aufgenommen wurden. (pm)