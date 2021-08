30 Jahre Tonscherbe: Ein Schicksalsschlag kurz vor der Geschäftsaufgabe

Plus Im Februar schloss die „Tonscherbe“ in Nördlingen. 30 Jahre lang hat es die Keramik-Werkstatt gegeben. Kurz vor Ende ereilt Familie und Freunde ein großer Schicksalsschlag.

Ihre ersten Berührungspunkte hatten Sabine Fischer und Christine Pfleiderer an der Berufsfachschule für Keramik in Landshut. Damals kannten sich die beiden Nördlingerinnen noch nicht und konnten nicht ahnen, dass sie 30 Jahre lang ein gemeinsames Geschäft betreiben würden. Das Ende der „Tonscherbe“ war bereits besiegelt, als ein Schicksalsschlag die Familie und die Mitinhaberin ereilt.