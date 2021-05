61-Jährige lässt Geldbeutel in Einkaufswagen liegen und wird bestohlen

Eine Frau hat in Nördlingen im Einkaufswagen ihren Geldbeutel liegen gelassen. Dieser wurde gestohlen, die Polizei sucht Zeugen.

Eine Frau ist am Dienstag, gegen 15.30 Uhr in Nördlingen bestohlen worden. Eine 61-Jährige ließ laut Polizebericht ihren Geldbeutel nach dem Einkauf in einem Getränkemarkt in der Hofer Straße im Einkaufswagen liegen.

Als sie den Verlust bemerkte, sei der Geldbeutel bereits weggewesen. Der Finder habe diesen samt Bargeld behalten. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (pm)

