86-Jähriger stiehlt Schokolade in Nördlinger Drogeriemarkt

Ein Detektiv überführt am Mittwochvormittag gleich zwei Diebe in einem Nördlinger Drogeriemarkt. Beide werden jetzt angezeigt und bekommen ein Hausverbot.

Dieb in Nördlingen: Schnürsenkel eingesteckt und nicht bezahlt

In einem Fall hatte ein 54-Jähriger Schnürsenkel im Wert von knapp drei Euro eingesteckt und an der Kasse nicht bezahlt. Zu einem späteren Zeitpunkt steckte ein 86-Jähriger drei Feuerzeuge, eine Taschenlampe und zwei Tafeln Schokolade in seinen Jackenärmeln ein, ohne diese zu bezahlen. Neben einem Hausverbot werden die Männer wegen Ladendiebstahls angezeigt, so die Polizei. (AZ)