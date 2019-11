09:43 Uhr

Nördlingen: 91-Jähriger soll erst ein Auto beschädigt und dann die Fahrerin beleidigt haben

Ein Mann hat am Mittwoch versucht, sein Auto einzuparken, stieß dabei aber zwei Mal gegen ein parkendes Fahrzeug. Bei einem Gespräch mit der Besitzerin soll er diese beleidigt haben, berichtet die Polizei.

Ein 91-Jähriger hat am Mittwochnachmittag ein parkendes Auto in Nördlingen beschädigt und anschließend die Besitzerin beschimpft. Nach Polizeiangaben versuchte der Mann, rückwärts in eine Parklücke in der Berger Straße einzuparken. Dabei stieß er jedoch zweimal gegen das vor ihm parkende Fahrzeug.

Bei einem anschließenden Gespräch zwischen den Beiden soll der Mann die 34-jährige Besitzerin beleidigt und sich von der Unfallstelle entfernt haben, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Während die Polizei den Unfall aufnahm, kehrte der Fahrer an die Unfallstelle zurück. Die Beamten konnten dann seine Personalien aufnehmen.

Er wird nun wegen der beiden Tatbestände Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Beleidigung angezeigt. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 2000 Euro. (pm)

Themen folgen