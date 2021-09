AMG mit 450 PS: Mann flüchtet mit mehr als 180 Km/h vor Polizei

Plus Ein 26-Jähriger fährt „gelegentlich“ gern schnell und fährt mit mehr als 180 Stundenkilometern vor einer Polizeistreife davon. Gegen seinen Strafbefehl legt er Einspruch ein.

Weil er im Mercedes AMG seiner Mutter mit mehr als 180 Stundenkilometern vor der Polizei flüchtete, hat sich ein 26-Jähriger am Dienstag vor dem Amtsgericht Nördlingen verantworten müssen. Der junge Mann hatte Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt. Der Grund: Die Staatsanwaltschaft warf ihm ein illegales Autorennen vor. Wie begründet der Angeklagte seinen Einspruch?