Ostalbkreis: Inzidenz an fünf Tagen unter 35

Weil die Inzidenz im Ostalbkreis konstant unter 35 liegt, treten weitere Lockerungen in Kraft. Kulturveranstaltungen sind im Außenbereich mit großem Publikum möglich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Ostalbkreis am Sonntag, 13. Juni, bei 21,7 und somit den fünften Tag infolge unter dem Schwellenwert von 35. Das teilt das Landratsamt in Aalen mit. Grundlage und maßgeblicher Indikator für die Feststellung sind die ausgewiesenen Zahlen des Robert-Koch-Institutes für den jeweiligen Stadt- und Landkreis. Dadurch gelten im Ostalbkreis jetzt neue Corona-Regeln.

Die Testpflicht für den Außenbereich der Gastronomie fällt weg

Ab dem 14. Juni treten nun folgende Lockerungen in Kraft:

Wegfall der Testpflicht für den Außenbereich von Gastronomie , Veranstaltungen und bestimmte Einrichtungen (wie bspw. Freibäder).

, Veranstaltungen und bestimmte Einrichtungen (wie bspw. Freibäder). Zulässigkeit von privaten Feiern im Gastgewerbe bis 50 Personen (innen und außen). Ausgenommen sind Tanzveranstaltungen! Mit Test, Genesenen- oder Impfnachweis.

Kulturveranstaltungen außen bis 750 Personen.

Ab Dienstag, 15. Juni 2021, ist an allen Schulen im Ostalbkreis fachpraktischer Sportunterricht möglich und es gibt weitere Lockerungen in den Bereichen Jugend- und Jugendsozialarbeit.

Überschreitet der Ostalbkreis an drei Tagen infolge die Sieben-Tages-Inzidenz von 35, müssen diese Lockerungen zurückgenommen werden. Die Maskenpflicht bleibt bestehen, so die Pressemitteilung. Treffen in öffentlichem und privaten Raum sind weiterhin auf maximal zehn Personen aus drei Haushalten begrenzt. Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie genesene und geimpfte Personen werden nicht mitgezählt. Auch Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt. Zusätzlich dürfen bis zu fünf weitere Kinder bis einschließlich 13 Jahre aus beliebig vielen Haushalten hinzukommen. (pm)

