Nördlingen/Allgäu

08:00 Uhr

Wolfgang Steinmeyer fertigt Kunst an ohne "Doktorhut"

Plus Wolfgang Steinmeyer ist selbstständiger Maler und karikaturistischer Zeichner und hat eine emotionale Bindung ins Ries.

Von Peter Urban

Wolfgang Steinmeyer ist Autodidakt. Talent zum Zeichnen hatte er allerdings schon immer, weswegen er in der Schule – vor allem in Heilig Kreuz in Donauwörth – sehr gelitten hat. Die Strafarbeiten, die er wegen seiner Zeichenwut, gepaart mit überbordender Kreativität, schreiben musste, „würden Bücher füllen“, sagt er.

