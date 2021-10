Nördlingen

17:55 Uhr

Alt-OB Hermann Faul ist neuer Ehrenbürger Nördlingens

Plus Der Alt-Oberbürgermeister bekommt die Urkunde bei einem Festakt in der Alten Schranne verliehen. Laudator Helmut Beyschlag plaudert aus dem Nähkästchen - und berichtet von einem besonderen Gespräch in Meyers Keller.

Von Martina Bachmann

Es ist dieser eine Satz, den Laudator Helmut Beyschlag an diesem Abend wiederholt – und den so mancher Nördlinger in den vergangenen Jahren auf den Lippen hatte: „Dann geh’ ich zum Hermann!“ Kurz und knapp umfasst dieser Ausspruch gleich mehrere Dinge. Erstens: Die Zuversicht, dass der Hermann, also Alt-Oberbürgermeister Faul, das Problem sicher lösen wird. Und zweitens, die Vertrautheit, dass man den Hermann eben duzt und kennt – vom Sportverein, vom Stammtisch, vom Wochenmarkt. Und weil er für die Nördlinger jahrzehntelang da war, in verschiedensten Funktionen und Rollen, ist Hermann Faul zum Ehrenbürger ernannt worden.

