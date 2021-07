Angels-Neuzugang: Verstärkung aus Frankreichs Jugend-Erstliga

Plus Die 20-jährige Deutsch-Französin Mariam Haslé-Lagemann wechselt zu den Angels nach Nördlingen. Coach Ajtony Imreh hält sie für ein herausragendes Talent, das gefördert werden soll.

Aus dem Jugendprogramm des französischen Erstligisten Bretagne Basket Landerneau stößt die 20-jährige Deutsch-Französin Mariam Haslé-Lagemann zum Bundesliga-Team der EIGNER Angels nach Nördlingen. Landerneau? Da war doch was? Exactement.