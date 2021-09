Astronauten trainieren wieder im Ries

Ein Teil der Ausbildung der Weltraumorganisationen ESA und NASA findet im Nördlinger Krater statt. Der bietet Voraussetzungen wie kaum ein anderer Ort.

Bereits zum dritten Mal haben diese Woche Astronaut:innen und Missionsplaner der Weltraumorganisationen ESA und NASA im Rahmen Ihrer geologischen Ausbildung das Nördlinger Ries besucht. Auch der Leiter des Rieskrater Museums Nördlingen, Prof. Stefan Hölzl, ist unter anderem mit Geländeführungen an der Schulung beteiligt, wie in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wird.

Vom 13. bis 17. September ist Nördlingen und das Ries eine von insgesamt drei Stationen, an der die Europäische Raumfahrtorganisation ESA Schulungen für Teilnehmer und Planerinnen künftiger Raumfahrtmissionen durchführt. Neben grundlegenden geologischen Themen stehen diesmal besonders Lektionen zu Themen wie der Suche nach Lebensspuren oder der kontaminationsfreien Probenahme auf dem Lehrplan.

Nördlinger Rieskrater hat Voraussetzungen wie kaum ein anderer Krater

Mit dazu gehörten auch Exkursionen zu Aufschlüssen und Aussichtspunkten im umliegenden Ries, wo das theoretische Wissen in Begleitung der lokalen Spezialisten erprobt und erweitert werden kann. Die ganz besonderen geologischen Gegebenheiten im Asteroidenkrater „Nördlinger Ries“ böten hier – wie kaum sonst an einem Ort auf der Erde – die Gelegenheit, typische Impaktphänomene zu erkennen und zu studieren.

In diesem Jahr sollen die Teilnehmer:innen des Ausbildungsprogramms für das Sammeln von Gesteinsproben von der Mondoberfläche geschult werden – noch mehr mit Blick auf die in naher Zukunft geplanten Artemis Missionen der NASA, bei denen erstmals nach 50 Jahren wieder Menschen auf dem Mond landen sollen.

Der Rieskrater ist diesmal die zweite Station des sogenannten PANGAEA Programms 2021 (Planetary Analogue Geological and Astrobiogical Exercise for Astronauts) der ESA. Der Krater mit etwa 25 Kilometer Durchmesser ist vor knapp 15 Millionen Jahren durch die Kollision eines etwa ein Kilometer großen Asteroiden mit der Erde entstanden. Er gehört weltweit zu den besterhaltenen Kratern dieser Größenordnung. Bereits die Teilnehmer der Apollo 14 Mond-Mission absolvierten dort vor über 50 Jahren ihr Astronautentraining. Die ESA-Astronauten bekommen vor Ort Einblicke in Aufbau, Entstehung und Beschaffenheit eines Impaktkraters und seiner ganz speziellen Geologie.

Rieskratermuseum ist ebenfalls an Schulung der Astronauten beteiligt

Schulungsort für das Geologie-Trainingsprogramm der PANGAEA Teilnehmer ist das Zentrum für Rieskrater- und Impaktforschung Nördlingen (ZERIN), das als Forschungs-, Bildungs- und Dokumentationszentrum des Rieskrater Museums Nördlingen dient und unter anderem eine umfangreiche Sammlung an Bohrkernen und Gesteinen aus dem Ries sowie ein Labor für Radiogene Isotope beherbergt, wie es in der Mitteilung heißt. Das Rieskrater Museum ist mit Geländeführungen, der Bereitstellung von Demo-Material, Labor-Demonstrationen und natürlich auch Museumsführungen an der Schulung beteiligt.

In diesem Jahr nehmen der ESA-Astronaut Andreas Mogensen, die NASA-Astronautin Kathleen Rubins sowie der EAC-Weltraumingenieur Robin Eccleston am Training teil.

Training wurde bereits mehrfach verschoben

Das aktuelle Feldtraining musste pandemiebedingt bereits mehrfach verschoben werden und stelle auch unter den derzeitigen Bedingungen logistisch eine erhebliche Herausforderung für die Organisation bei der ESA und vor Ort dar.

Der Leiter des RiesKraterMuseums Nördlingen, Prof. Stefan Hölzl, freut sich, dass das Feldtraining 2021 trotz der schwierigen Randumstände nun stattfindet und er und sein Team das Programm unterstützen und bereichern können: „Wir sind stolz, ein weiteres Mal das PANGAEA Team bei uns im Rieskrater Museum empfangen zu dürfen und unsere Expertise zur Verfügung stellen zu können.“ Die ESA-Astronauten besuchten in der ersten Woche des Kurses die Bletterbachschlucht in den italienischen Dolomiten und werden im November die Vulkanlandschaften der Kanareninsel Lanzarote erkunden. (pm)