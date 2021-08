Auf Schlägerei folgt Alkoholfahrt durch Nördlingen

Ein 33-Jähriger hat am Sonntag in Nördlingen zuerst einen Bekannten verprügelt und ist dann alkoholisiert nach Hause gefahren.

Ein Streit zwischen zwei Bekannten ist am Sonntag in Nördlingen eskaliert. Laut Polizei hat ein 33-jähriger Mann gegen 17.30 Uhr in einem Schrebergarten am Nähermemminger Weg einem 35-Jährigen mit der Faust in das Gesicht geschlagen, danach trat er auf den am Boden liegenden Mann ein und fuhr mit seinem Auto davon. Die Polizei traf den Mann an seiner Wohnadresse an und stellte bei ihm einen Alkoholwert von 1,8 Promille fest.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Die Prellungen des 35-jährigen Opfer wurden im Krankenhaus behandelt. Der 33-jährige Täter erhält nun mehrere Strafanzeigen. (pm)

