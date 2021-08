Nördlingen

10:47 Uhr

Auf Schotter gedriftet und Heckscheibe eines anderen Autos beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen, die den Fahrer eines silbernen Benz auf einem Parkplatz in der Würzburger Straße beim Driften gesehen haben. (Symbolbild)

In Nördlingen soll am späten Donnerstagabend ein Autofahrer so schnell im Kreis gefahren sein, dass Steine ein geparktes Auto beschädigt haben. Teile des Kennzeichens sind bekannt, weshalb die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung bittet.

Auf dem Schotterparkplatz in der Würzburger Straße soll am Donnerstag gegen 23.30 Uhr ein Autofahrer gedriftet sein und dabei ein anderes Auto beschädigt haben. Wie die Polizei berichtet, soll der Fahrer mit dem silberner Daimler Benz, Typ CLK, auf den Parkplatz des Autoteile-Handels mehrere Runden mit seinem Pkw und schleuderte dabei Steine auf. Heckscheibe zerbrochen Durch die aufgewirbelten Steine zerbrach laut Polizei die Heckscheibe eines geparkten Autos, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand. Der Fahrer soll anschließend in Richtung Bopfingen weitergefahren sein, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Von dem Auto ist das Teilkennzeichen „GD-DM“ bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Fahrzeug und dem Fahrer und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (pm)

