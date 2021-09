Auffahrunfall nach missachteter Vorfahrt

Ein 70-Jähriger hat am Mittwoch bei Nördlingen die Vorfahrt missachtet und ist dann auf ein Auto mit Anhänger aufgefahren.

Ein Auffahrunfall hat sich am Mittwoch bei Nördlingen ereignet, weil ein 70-Jähriger die Vorfahrt missachtet hat. Laut Polizeibericht fuhr er mit seinem Auto von der Augsburger Straße auf die B25 in Richtung Wallerstein. Dabei übersah er ein von Möttingen kommendes Auto mit Anhänger und fuhr auf. Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug des 70-Jährigen an die rechte Leitplanke. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von circa 18.000 Euro. (pm)

