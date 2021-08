Nacktfotos von Neunjähriger: Jugendschöffengericht spricht Urteil

Plus Ein junger Mann hat eine Neunjährige dazu genötigt, ihm Nacktfotos von sich zu schicken. Bilder von ihm sandte er auch dem Kind zu. Zum Tatzeitpunkt hielt sich der gebürtige Franke in Nördlingen auf.

Er hatte sich Nacktbilder von einem neunjährigen Mädchen schicken lassen und dem Kind im Gegenzug entsprechende Fotos von sich selbst übermittelt: Jetzt wurde ein mittlerweile 19-jähriger Nördlinger vom Jugendschöffengericht des Augsburger Amtsgerichts verurteilt. Im Gefängnis sollen, so das Gericht, „Nachbearbeitungen“ bei dem jungen Mann erfolgen. Er hatte die Taten gestanden.