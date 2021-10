Unfallfluchten: Bisher nur eine aufgeklärt

Am Freitag haben sich in der Region zwei Unfallfluchten ereignet. Bisher konnte nur eine durch einen Zeugen aufgeklärt werden.

Sowohl in Nördlingen als auch in Auhausen haben sich am Freitag Unfallfluchten ereignet.

Ein 32-Jähriger hatte sein Auto am Freitag in der Bergerstraße geparkt. Gegen 12 Uhr kam ein älterer Herr zu seiner Arbeitsstelle und teilte ihm mit, dass ein Paketdienstfahrer gerade seinen linken Außenspiegel abgefahren habe und anschließend weiterfuhr. Nachdem der betreffende Paketdienst bekannt war, konnte der flüchtige 25-jährige Fahrer über einen Mitarbeiter ermittelt werden. Bei dem Unfall entstand laut Polizeibericht ein Gesamtschaden von rund 400 Euro.

Am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr hat sich in Auhausen ebenfalls eine Unfallflucht ereignet, die jedoch bisher nicht aufgeklärt werden konnte. Ein 42-Jähriger fuhr mit seinem Sattelzug entlang der Staatsstraße 2221 von Oettingen in Richtung Auhausen. Kurz vor Auhausen kam ihm laut Polizeibericht ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hierbei streifte dieser den linken Außenspiegel der Sattelzugmaschine, der dabei beschädigt wurde. Der Unbekannte fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 250 Euro zu kümmern. Zu dem flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen siebeneinhalb oder zwölf Tonnenlastwagen mit Planenaufbau handelte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 in Verbindung zu setzen. (pm)

Lesen Sie dazu auch