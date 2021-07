Auto angefahren, Alkohol im Blut

Ein 70-Jähriger hat am Mittwochabend nicht nur ein anderes Auto angefahren - er hat hatte auch Promille, wie die Polizei feststellte.

Ein 70-Jähriger hat in Nördlingen am Mittwochabend ein anderes Auto touchiert. Wie die Polizei mitteilt, nahmen die Beamten gegen 19.50 Uhr den Unfall auf. Der Mann war beim Ausparken rückwärts gegen ein geparktes Auto gestoßen. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro, er touchierte die Fahrertür des geparkten Pkw. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 70-Jährige nach Alkohol roch. Sie führten einen Test durch. Da dieser einen Wert von 0,3 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet und eine Strafanzeige erstellt. (pm)