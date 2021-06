Auto angefahren: Polizei sucht Golffahrerin

Eine Frau soll in Nördlingen ein Auto angefahren haben, die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können.

Ein Auto ist in Nördlingen beschädigt worden. Am Sonntagnachmittag wurde laut Polizeibericht in der Augsburger Straße ein auf dem Parkplatz einer Wohnanlage geparkter blauer Pkw der Marke Dacia angefahren.

Die Person, die den Unfall verursachte, habe sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Der Tatverdacht richtet sich laut Polizei gegen eine unbekannte Frau, die einen schwarzen VW-Golf fuhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (pm)

Lesen Sie auch: