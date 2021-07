Auto angefahren und geflüchtet: 1500 Euro Schaden

Wohl beim Rangieren verursachte eine unbekannte Person einen Schaden von 1500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein geparktes Auto ist am Mittwoch in der Zeit zwischen Mitternacht und 7 Uhr in der Augsburger Straße, Höhe Hausnummer 57 c, in Nördlingen angefahren worden. Der bislang unbekannte Fahrer stieß laut Polizeibericht vermutlich beim Rangieren aus den gegenüberliegenden Parkbuchten, gegen die hintere Stoßstange des schwarzen VW.

Der Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro, sei aber seiner Meldepflichten nicht nach. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)