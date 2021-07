Auto angefahren und geflüchtet

Ein Unbekannter fährt einen schwarzen VW auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an - und kümmert sich anschließend nicht um den Schaden.

Ein Unbekannter hat am Dienstag, zwischen 19 und 20 Uhr, in Nördlingen ein Auto angefahren. Das stand auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Straße Bachäcker.

Der bislang Unbekannte beschädigte laut Polizeibericht den schwarzen VW am Heck und kam anschließend seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach. Er verursachte einen Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise, Telefon 09081/2956-0. (pm)