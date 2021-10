Auto auf Brettermarkt angefahren

Der Verursacher flüchtet, ohne den Schaden bei der Polizei zu melden.

Ein am Nördlinger Brettermarkt geparkter Pkw VW Golf ist am Mittwoch, zwischen 8 und 8.40 Uhr, angefahren worden. Der bislang unbekannte Täter streifte den Pkw auf der Fahrerseite von der Tür bis zum Fahrzeugheck, berichtet die Polizei. Statt den verursachten Schaden in Höhe von circa 4500 Euro bei der Polizei zu melden, flüchtete der Fahrer. (pm)