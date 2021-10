Auto auf der Kaiserwiese wird zwei Mal mit Ketchup beschmiert

Auf der Nördlinger Kaiserwiese ist ein Auto gleich zweimal mit Ketchup beschmiert worden. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Täter.

Ein bislang unbekannter Täter hat auf der Kaiserwiese in Nördlingen ein Auto mit Ketchup beschmiert – gleich in zwei Fällen. Die erste Tat war am 15. Oktober zwischen 6 und 12 Uhr und die zweite Tat wurde laut Polizei am 18. Oktober zwischen 6 und 16 Uhr verübt. Durch die Säure des Ketchups wurde der Klarlack des Pkw leicht beschädigt.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Täter und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)