Auto beschädigt, 2000 Euro Schaden: Verursacher flieht

Ein Auto ist in Nördlingen von einem Unfallflüchtigen beschädigt worden. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro.

In der Zeit zwischen Montag, 15. November, und Mittwoch, 24. November, ist ein am Eichendorffplatz in Nördlingen geparkter Pkw beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte laut Polizei den vorderen linken Kotflügel sowie den linken Scheinwerfer, sodass ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro entstand.

Der Unfallverursacher in Nördlingen flüchtete

Der Unfallverursacher kam laut den Beamten seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach und flüchtete. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)