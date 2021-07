Nördlingen

vor 53 Min.

Auto beschädigt: Polizei sucht Zeugen

In Nördlingen hat ein Unbekannter ein Auto beschädigt.

Ein Auto ist in der Augsburger Straße in Nördlingen von einem Unbekannten beschädigt worden. Dem Besitzer entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Ein Unbekannter hat in Nördlingen ein Auto zerkratzt und damit einen Schaden von rund 1000 Euro verursacht. Laut Polizeibericht stand der Wagen, ein schwarzer VW, in der Zeit von Sonntag bis Donnerstag in der Augsburger Straße, Höhe Hausnummer 55. Auto in Nördlingen zerkratzt Der Unbekannte zerkratzte an beiden Seiten der hinteren Kotflügel. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Täter und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (pm)

Themen folgen