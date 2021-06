Auto zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Ein Auto ist in Nördlingen zerkratzt worden. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen zum Täter.

Eine unbekannte Person hat am Mittwoch zwischen 10 und 11.30 Uhr in Nördlingen einen grauer Ford Focus auf der Beifahrerseite zerkratzt, wie die Polizei mitteilt. Der Pkw habe ordnungsgemäß auf einem Flurbereinigungsweg am Schmähinger Weiher geparkt.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)

Lesen Sie auch: