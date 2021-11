Autofahrer fährt unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle in Nördlingen hält die Polizei einen Autofahrer an. Der 21-Jährige muss einen Drogenschnelltest machen.

Ein 21-Jähriger ist unter Drogeneinfluss in Nördlingen Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Autofahrer am Montagmorgen bei einer Verkehrskontrolle in der Kerschensteiner Straße angehalten. Die Beamten der Polizei Nördlingen stellten fest, dass der junge Mann unter Drogeneinwirkung stand. Ein Schnelltest bestätigte die Annahme der Polizisten. Der 21-Jährige musste die Fahrt beenden und erhält ein Fahrverbot. (pm)