Autofahrer flüchtet von Unfallort

Bei den Kornschrannen in Nördlingen wird ein geparktes Auto beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtet und kümmert sich nicht um den entstandenen Schaden.

Ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin ist von einem Unfall in Nördlingen geflohen. Nach Angaben der Polizei wurde dem Parkplatz der Raiffeisenbank, bei den Kornschrannen, am Montag zwischen 08.45 bis 10.30 Uhr ein grauer VW Passat mit Dillinger Kennzeichen angefahren.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zum Unfallverursacher

Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte das geparkte Auto am hinteren linken Kotflügel und der Stoßstange, so dass ein Sachschaden in Höhe von rund 1200 Euro entstand. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)