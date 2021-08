Autofahrer gesteht der Polizei, Joint geraucht zu haben

Ein 27-Jähriger wurde am Mittwoch bei einer Verkehrskontrolle in Nördlingen unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen.

Bei einer Verkehrskontrolle in Nördlingen ist am Mittwoch ein 27-Jähriger unter Einfluss von Drogen erwischt worden. Gegen 7.40 Uhr wurde der Mann laut Polizei wegen auffälligem Verhalten aufgehalten. Der Kontrollierte gab bei der Befragung an, einen Joint geraucht zu haben.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden eine geringe Menge Marihuana und Drogenutensilien gefunden und sichergestellt. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige und ein Fahrverbot. (pm)

