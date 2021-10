Autofahrer mit 0,76 Promille in Nördlingen unterwegs

Ein Mann ist Nördlingen unter Alkoholeinfluss Auto gefahren.

Ein 60 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstagnachmittag in der Sonnenstraße in Nördlingen einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Dabei stellten die Nördlinger Polizisten nach eigenen Angaben einen Alkoholwert von 0,76 Promille fest. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann erhält nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld. (pm)